SONNET: Trump Thanks His Well-Wishers (in iambic pentameter)

.



For full effect, read all the way through with rhythm

.



I am I am I am I am I am

I am I am I am I am I am

I am I am I am I am I am

I am I am I am I am I am

I am I am I am I am I am

I am I am I am I am I am

I am I am I am I am I am

I am I am I am I am I am

I am I am I am I am I am

I am I am I am I am I am

I am I am I am I am I am

I am I am I am I am I am

I am I am I am I am I am

I am I am I am Goddamn! I am

