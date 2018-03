- Advertisement -

Feature image: Author Mark Taliano

NATO terrorists have murdered about 10,000[1] civilians in Damascus, in addition to the 40 + civilians that they murdered in SE Damascus on March 20, 2018. Meanwhile, the SAA and allies have lost about 545 soldiers in the last ten weeks trying to liberate East Ghouta, the area from which the terrorists fire missiles at students, men, women, children. And Canadians think Assad is the bad guy.[2]

None of the allegations against Assad and the Syrian government withstand the scrutiny of independent investigations. None.[3]

NATO imperialists create atrocity stories to demonize target leaders and to target prey countries with a view to fabricating consent to commit the Supreme International Crime of war of aggression. They have been fabricating consent and committing war crimes for the past seven years in Syria. We are accomplices in these crimes when we do not denounce our criminal governments.

- Advertisement -

Syrians have names and faces. Terrorists supported by Saudi Arabia, NATO, and most of Western media, murdered the people pictured below.

- Advertisement -

The Syrian soldiers and their allies, who are fighting international terrorism on behalf of all of us, also have names. These are the names of those who were martyred in the fight to Liberate #EastGhouta from the outset of the campaign in January:

1 -- Major General Ahmed Mohamed El Housseynou as say / Idlib-Alzenbaka-population of Latakia

2 -- Major: AarimeevV.g / Russia

3 -- Major General Vladimir ViniaminovicArrecife / Russia

4 -- Dean: Ali Diop / Guard Republican

5 -- Brigadier Habib Mehrez Younis / Business Name-Qirdahh

6 -- Brigadier: Mahmoud Ahmed Ma'touq / Business Name-Video

7 -- Dean: Riaz Mohammad Ahmad / Business Name-protoplasm-Dalia

8 -- Brigadier General Ahmad Jaber Al Humaidan / Homs Jpourin

9 -- Dean: I Chagain . In / Russia

10 -- Brigadier: Mohsen Younis Salem / Business Name-phosphene

11 -- Colonel Ibrahim Younis hatched / Homs-Tlklkh-Hudaydah

12 -- Colonel Haider Kamel Hassan / h R-experience bathroom

13 -- Colonel: Fedun . In S / Russia

14. Colonel: Vladimir Vladimirovich / Russia

15. Colonel: Vyacheslav / Russia

16. Colonel: Mosyev Mikhail / Russia

17. Lieutenant Colonel: Harith Ismail New / Lattakia-Jabla-Bustan El-Pasha

18. Lt. Col. Ali Ahmed Eid / Homs-Zahra

19.

Lead :ShadiAloush / Tartous-HamamQunya 20. Major: Mahmud Muhammed Moulj / Hama-Musayaf-Reef

21. Major: Mohammad BahjatDiop / Lattakia-Beit Yashout

22. Major: Walid Jabbur Khalil / Homs-Hawash

23. Lead: Alexander Morozov / Russia

24. Lead: Smirnov. Russia

27 -- Major:

EdekimovVektu / Russia

27. Lead: Alexei NikolaevichGuinayak / Russia

28. Major: Qais Mohammad Omran / Hama-Musayaf-Fendara

29 -- Captain: Ahmed Ali Hammad / Tartous -- Raml

30 -- Captain: Bassel Emad Habib / Tartous -- Banias -- Tiru

31 -- Captain: Mohammed Suhail Medhat / Homs -- Kafr Abd

32 -- Captain: Hossam Nizar Cross / Hama

-- Waseem al-Hussein / Idlib-Maasran

34- Captain: Ali Nader Al-Na'imah / Hama-Salmiya

35- Captain: Mohammed Wassouf / Hama-Musayaf-Dirmama

36- Captain: Raki Abdel Karim Abdo / Homs-Safar

37- Captain: Dator

38 -- Captain: KhaldounSulaimanEsber / Business Name-protoplasm-eye rift

39 -- Captain: Balennox AA / Russia

40 -- Captain: Trovanov a / Russia

41 -- Captain: Jurban K / Russia

42 -- Captain: Rasputin N.b -- Medical Service / Russia

43 -- Captain: Sashok AM / Russia

44 -- Captain: Shinzift SV / Russia

45 -- Captain: Qaiderkhov ESS / Russia

46 -- Captain: YazenManhal Ibrahim / Hama -- Musayaf -- Bird

47 -- Captain: Gorban Constantine / Russia

48 -- Lieutenant: Abdul Rahim Mohammed Al -- Mohammed / Damascus -- Barzah Buildings

49 -- Lieutenant: Ahmad Munir Alisha / Hama -- HoratAmorin

50 -- Lieutenant: Ali Yacoub Abu Ali / Lattakia -- Qardaha -- Dairutan

51 -- Lieutenant: Mohammed Suleiman Daghla / Homs

-- / Aleppo-Tedef-Abu Jabbar

53 -- Lieutenant: Azzam Badi Suleiman / Tartous-Banias-Captain

54 -- Lieutenant: Wissam Khaled Rahma / Hama-Barre eastern

55 -- Lieutenant: Ali Ibrahim Ismail / Tartous-Anazh nostalgically

56 -- Lieutenant: Iyad Ibrahim Al-Shamali / Tartous-Dreikish-Kolaa

57 -- Lt. Ali Bilal Aboud / Business Name-protoplasm-Dalia

58 -- Lieutenant: Yahya Abdul Karim Qinan / Aleppo

59 -- Lieutenant Ali Sulaiman / Homs-short-Haouz

60 -- Lt. Bassam Younis / Guard-cycle 71 war

61 -- Lieutenant: Hazem Darwish / Guard-cycle 71 war

62 -- Lieutenant: Habib news / Guard-cycle 71 war

63 -- Lieutenant Khaled Mahfoud / Guard-cycle 71 war

64 -- Lieutenant: Zulfiqar Harmoush / Guard-cycle 71 war

65 -- Lieutenant: Mohammad Ahmad Haidar / Guard-cycle 71 war

66 -- Lieutenant: Muhammad Malik Hassan / Hama-Musayaf-Shiha

67- Lieutenant: Salah Ali Al-Sayyid / Homs-Talkakh-Naara

68- Lieutenant: Majd Mohammed Ahmed / Lattakia-Ain Al-Tinah

69- Lieutenant: Hassan Ahmed Al-Haydar / Hama-Jarjra-

70 -- Lieutenant: Ali Sulaiman Mohsen / Hama-Musayaf-Umrah

71 -- Lieutenant: Mahmud Muhammad SulaimanAlush / Hama -- Wadi Al Oyun -- Kasuh

72 -- Lieutenant: AlaaNidalHammoud / Tartous -- Qadous -- Quneya

73 -- Lieutenant: MuhannadKasirZidan / Lattakia -- Karsana

74 -- Lieutenant: Fares Ramadan Al Ali / Hama -- Musayaf -bachin

75 -- Lieutenant: Yamen Mounir Habib / Business Name-Qirdahh-Msterh character

76 -- Lieutenant: Naseem Hohr / Homs-Tlklkh-horsefly

77 -- Lieutenant Ahmad Faisal hawks / Business Name-infidel

78 -- Lieutenant: Nadeem Nabil Ismail / Tartous-Dreikish -d Mataro

79 -- Lieutenant: harmony Mahmoud / Hama-jungle

80 -- Lieutenant: Ali Nadeem Shaban / Hama-Salhab

81 -- Lieutenant: Ghadeer Fayyad / Tartous-Zarkat

82 -- Lieutenant: Wissam Ahmed Yahya / Kenitra-Roma

83 -- Lieutenant Ammar Abd al-Karim Muhanna / Hama-Salhab

84 -- Lieutenant: Fahd Ghassan Dardar / Hama-Salmiya-Tal New

85 -- Lieutenant: Wael Mohammed Sulaiman / Tartous -- Safita -- HakherZehia

86 -- Lieutenant: Salman Yasser Wahabi / Lattakia -- Bahlutia

87 -- Lieutenant: Jaafar Ahmad Dali / Hama -- Rabiah

88 -- Lieutenant: Rashid Mahfoud / Lattakia -- Jablah

-- Lieutenant: Salman prestige / Business Name-Rodo

90 -- LT: O.hevchenko / Russia

91 -- Lieutenant: AltonenK.n / Russia

92 -- Lieutenant: D.savronov / Russia

93 -- Lieutenant: Ev_ok of GS / Russia

94 -- Lieutenant: M.banov / Russia

95 -- Lieutenant: Hassan Khaski Soliman / Business Name-Bhloulih-high

96 -- Lieutenant Samer Hussein / Business Name-protoplasm-pine

97 -- Lieutenant Haider Ahmed Badran / Hama-appointed chrome-jungle

98 -- Lieutenant: Ahmed Suhail We made it Qayat-Bayt Yashout-Kula'a

99 -- Lieutenant: Hussam Ostrich / Business Name-protoplasm-Reef

100 -- Lieutenant Samer Ali Hussein / Business Name-pine-pools Chamsine

101 -- Lieutenant: Abbas Yousef Ramadan / Hama-Misyaf-Kafr colonel

102 -- Lieutenant: Yamen honest shepherd / Homs Reeve

103 -- Lieutenant: Khalil Mohamed Diop / Homs-openwork-Taldaa

104 -- Lieutenant: Mudar Mohammad Macaiduc / Hama-Misyaf-kindergarten

105 -- -: Ahmed Ali Eskandrany / Damascus

106 -- -- Ibrahim Hassan Mustafa / intelligence air

107 -- -: Ibrahim Hussein Mohsen / Damascus-Zainab camp

108 -- -- Ibrahim Diab Abu Khalil / Damascus-Hrnh

109 -- -: Ibrahim Taher Yousef / Business Name-protoplasm-cellar Awwamiyya

110 -- -: Ibrahim Caesar Shaheen / Kenitra-Arnah

111 -- -: Ibrahim Mohammed Ja'wair / Republican Guard

112 -- -- : Ihsan Da'bil / Swaida -- criminal security

113 -- -: Ingen Grapovski SV / Russia

114 -- -: Ingen Gjujov MA / Russia

115 -- -: Ayad Ayman Ibrahim / Hama -- Salmiya -- Saboura

116 -- -: Iyad Jawdat Issa / Tartous

-- : Aepfanov / Russia

118 -- -: Ihab Abdel Wahed / Damascus-Madaya

119 -- -: Abu Sami Mansour / Tartous-Banias-Anazh

120 -- -: Ahmed Egyptian / Guard Republican

121 -- -- Ahmed Ibrahim Mahmoud / Business Name-protoplasm-Muthur

122 -- -: Ahmed Ismail El Sayed / Damascus -- Derakhbeh

123 -- -: Ahmed Hassan Soliman / Tartous -- Sheikh Badr -- Jabbab

124 -- -: Ahmed Hikmat Abu Durra / Tartous -- Banias -- bee Inventory

125 -- -: Ahmed Khader Mehrez / Homs -- Gabriya

126 -- -: Ahmed Khalil-Hamada Radar / Tartus-Reef

127 -- -: Ahmed Rashid Primo / Lattakia-Salm J

128 -- -: Ahmed Samir Khatib / endosperm-residents Jaramana

129 -- -- Ahmed Abdul RazakDa'as / Kenitra-Joppa

130 -- -- Ahmed Abdullah Sheikh / Kenitra-residents M.allowavdan

131 -- -- Ahmed Abdul Majid Ismail / Damascus-Jubb'adin

132 -- -- Ahmed Adnan Ali / Tartous-Banias-Gulwa

133 -- -: Ahmed Ali Abdullah / intelligence air

134 -- -- Ahmed Ali Assaf / Tartous-Banias-Deir inventory

135 -- -- Ahmad Imad al -- Khatib / militia-Arab nationalist Guard

136 -- -- Ahmed Omar Al Nabhan / Hama -- Qamhana

137 -- -: Ahmed Majid Akkari / Homs -- Akrama

138 -- -: Ahmed Mohamed Al Zaher / Damascus -- Beit Tema

139 -- -: Ahmed Mohammed Yousef / Tartous -- Sheikh Badr

-- Ahmed Mamdouh Hurnana / air intelligence

141 -- -: Ahmed Nadim Salim / Tartous-Sheikh Badr-Nimriya

142 -- -: Ahmad Walid buckets / Hama-good forward

143 -- -: Ahmed Yacoub Suliman / Business Name-protoplasm-Dalia

144 -- -: Adib Adnan Bustami / Homs-Ikrima-saving

145 -- -: Osama Almraqbi / Business Name-Qngerh

146 -- -- Osama Osama Ibrahim / Homs -- Almakhram -- Jib Abbas

147 -- -: Osama Mohammed Khallouf / Hama -- Musayaf -- Zaghrain

148 -- -: Osama Mamdouh Mohammed / Damascus -- Solidarity

149 -- -: Asad Bashir Shibli / Kenitra

-- : Alexander Solubov / Russia

151 -- -- Amir Saeed Asaad / Hama-Misyaf-Bahra

152 -- -- Anas OstaHalabi / Damascus-news channel

153 -- -- Anas Kilani / Damascus-Otaiba

154 -- -- Oosepkin Alexander / Russia

155 -- -: Ayman Nakkari / Homs-capillaries

156 -- -: Ayman Saber Diab / Palestine

157 -- -: Ayham Ahmad Ajamiyeh / Hama-Misyaf-Shiha

158 -- -: Ayham Ayman Bose Honey / Damascus-Zahara

159 -- -: Basil rice / Damascus-Guard Republican

160 -- -: Basil Okush / Homs-Taldo-Hula

161 -- -: Basil Fahd Hamada Hanash / Deir al -- Zour

162 -- -: Badr al- Din Abdul Latif mays / Damascus-field Hall

163 -- -: Badr mays / Guard Republican

164 -- -: Badr Abdel -- sweet / Damascus-solidarity

165 -- -- Bassam Abdo Asami / Damascus-Building

166 -- -- Bassam Gharib Saleh / Hama-eye chrome-tear

167 -- -: Bashar Aldndl / Deir al -- Zour

168 -- -: Bashar al- Khaled Talaa / Deir al -- Zour

169 -- -: Bashar Salim Aldbesa / endosperm-Arman

170 -- -- : Bashar Adnan Qatifah / Tartous-Banias-Sindyana

171 -- -: Bashar Ali Aboud / Hama-Asilah-Al-Ghab

172 -- -: Bashar Ayash / Hama-Salmiya-Khneves

173 -- -: Bashar Mohammed Ismail / Hama -- Tal Sakin Al-Qahada

174 -- -: Bashar Noor Eddin / Idleb -- inhabitants of Lattakia

175 -- Zama

176 -- -: Bashar Haitham Al-Jaban / Damascus-Qatana

177 -- -: Bilal Awad / State Security

178 -- -: Bahaa Hassan Mohammed Al Mousa / Kenitra -- Reconciliation clan

179 -- -: BahaaArefDaghman / Lattakia

-- : Bogatirov / Russia

181 -- -- Ponomarev / Russia

182 -- -- Belov / Russia

183 -- -- Tamer Jamil Kbathil / Aleppo

184 -- -- Chapdarov b / Russia

185 -- -- facilitating Khudair / Damascus-Shia

186 -- -: fixed Ahmed Melhem / Lattakia -- Jablah -- Qatilbba

187 -- -: Thaer Khalil Yahya / Damascus-Kabbas

188 -- -: Jafar Isa / Tartous-Safita-Kfrakhh

189 -- -: Jaafar Mahmoud Suleiman / Tartous-Cadmus- and Yes

190 -- -- Jamil Musa Bush / Adalb- Foah

191 -- -: George Tawfiq Al Nasr / Damascus-drummer

192 -- -- George Youssef Youssef / Tartous-Banias-Fayha

193 -- -: Johnny Samir Esber / Tartous-Safita-Kafroun

194 -- -: Hazim Mustafa Mustafa / Aleppo-militia air

195 -- -: Hossam AdeebKaddour / Hama-Misyaf-Mushashin

196 -- -: Hassan Ramiz Hammad / Tartous-Dreikish-February

197 -- -- Hassan conciliator Almagdr / Damascus-Zahara old

198 -- -: Hassan Aga / Hama-peaceful

199 -- -: Hassan Abdullah Ayyash / Homs-Ikrima

200 -- -- Hassan Abboud / Homs-Zahraa-Abasiya

201 -- -: Hassan Ali Badran / Tartous-Dreikish

202 -- -: Hassan Mohamed Mohamed / Tartous-net A

203 -- -: Hassan Mohammed Mashmash / Damascus -- Otaiba

204 -- -: Hussein HikmatHarfous / Tartous -- Banias -- Kurdish

205 -- -: Hussein Ali Ali / Aleppo -- Militia Albaker

206 -- -: Hussein Ali Hassan / Tartous -- Sheikh Badr -- Hanafiya

207 -- -: Hussein Mamdouh Harrabeh / Damascus -- Kafr Sousse

208 -- -: Hamad Muamen Hassan / Damascus -- AshrafiehSahnaya

209 -- -: Hamza Samir Ahmed / Lattakia -- Jblah -- Bastoire

210

-- : Haidar SaqrGajmoula / Hama-Misyaf-Mguibrh

212 -- -: Haider Ghosn / Guard Republican

213 -- -: Haider Faisal Yousef / Business Name-protoplasm-house Yashout

214 -- -: Haidar Mahmoud parties / Business Name-protoplasm-Rumeileh

215 -- -: Khaled Emad al-Rifai / Damascus -- Diretia

216 -- -: -- Khaled Mahmoud Hamimi / Lattakia -- Project B

217 -- -: Khader Ahmed Taha / Homs -- Ghor

218 -- -: Khattar Khaled Younis / Hama-peaceful-Zgran

219 -- -: Khalil Shukri Asaad / Business Name-Reef

220 -- -: Khalil Mohammed Khrsh / Business Name-protoplasm-Jbebat

221 -- -: Daniel Yasin / Tartous-Safita

222 -- -- : Diab Hussein Hammoud / Homs-Khirbet Ghazi

223 -- -: Zulfikar Ibrahim Ahmed / Business Name-protoplasm-Valley uprooting

224 -- -: RajehHshehadh / Damascus-livery-Gherkin Dannon

225 -- -: Radi Mahmoud Alsnadiqi / Damascus-Gazzar

226 -- -- Rami Al -- Hajji / Idlib-KafrTakharim

227 -- -- Raed Mohammed Eid / Kenitra-appointed Wit

228 -- -: spring Ayman Ali / Tartous-Safita-Haddadiat

229 -- -: spring Suleiman Ahmed / Business Name-protoplasm-Bsin

230 -- -: Rabea Mohammed Shahin / Hama-Masiaf-Bashneen

231 -- -: Rabea Noman / Tartous-Banias-Hareesoun

232 -- -: Rajab Haider Jerda / Tartous-Broken Tower-Akkar

233 -- -- Rajab Mohammad Ali / Homs-Tlklkh-Jbak

234 -- -: Radwan Rakan Salman / Tartous-Sheikh Badr-Noihh

235 -- -- Rana Fayez Hashim / Hama -- Salama-Jadouh

236 -- -: Rowad Ibrahim / Harass Jomhouri

237 -- -: Rawad TawfiqMahfoud / Tartous -- Sheikh Badr -- Tireani

238 -- -: Zakaria Abdullatif Shlash / Raqqa

239

-- Samer Adnan Ali / Tartous-Safita

241 -- -- Samer Mohammed Hassan / Homs-or two -- lane

242 -- -- Samer Hawash / Guard Republican

243 -- -: Saad Khalaf Furaih / Deir al -- Zour

244 -- -: Socrates Hassan Saad / Homs-supervisor

245 -- -: Solomon Aotaira / Business Name-Qirdahh-letter Msterh

246 -- -: Samir N. Muhanna / Business Name-c A-Body

247 -- -: Sommer Ibrahim Badran / Business Name-protoplasm-Valley gouge

248 -- -: Sommer Ibrahim Muhanna / Business Name-Qirdahh-MushayrifaSamok

249 -- -: SarznkovAa.o / Russia

250 -- -- Saif Abdul Rahman / Tartous-impregnable sea

251 -- -: Shadi Diab Hassan / Homs-Reef

252 -- -: Shadi Diab Rabona / Homs-Ikrima-Valley gold

253 -- -: Shadi Mohamed Esber / Homs-cases

254 -- -: Shadi Mohamed Shuhaiber / Aleppo

255 -- -: Shehadeh Zuhair Alloush / Damascus-Otaiba

256 -- -- Shaaban Mohamed Srith / Homs-Tlklkh-Quriyat

257 -- -- net Yahya fault / endosperm-residents Jaramana

258 -- -: Saleh Hassan Abu Zaher / Aleppo-militia Bagir

259 -- -: Saleh Haidar Ahmad / Tartous-Safita-ratio

260 -- -: Saleh Majid Akkari / Homs-Reef

261 -: -- Stam Saleh insisted Valley / tenderness-clan veterinarians

262 -- -: Safwan Hassan Deeb / Idlib-population protoplasm

263 -- -: DiaaTurki Please / Deir Zour

264 -- -: Tariq Hassan Hassan / Tartous-Sheikh Badr-lacuna is forced

265 -- -: Tarek Hamdan / Tartous-suburb lion

266 -- -- Tariq Fayez Al-Rashwani / Damascus -- Def Alsouk

267 -- -: Taher Al-Dali-Sourani / Hama -- Tire

268 -- -: Talal Abdul Aziz Ramadan / Hama -- Salmiya -- Kitlon

269

-- Adel Ghannoum / Hama-peaceful-Khunayfis

271 -- -: Adel Mahmoud lack of / Guard Republican

272 -- -: Atef al -- Hindawi / Damascus-Sasa

273 -- -: AmerAlKhozim / Deir al -- Zour

t

274 -- -: Amer Ali Rajab / Homs-Tlklkh -baaon

275 -- -: Amer Ali breaker / Business Name-Qirdahh-Bsin

276 -- -: Amer Mahmoud linden / Tartous-Safita-B Flour

277 -- -: Abdullah Yassin Aleppo /

278 -- -: Abdel Wahab Banat / Aleppo

279 -- -: -- Abdelhakim Suleiman Al Ajlani / Aleppo -- Rural

280 -- -: -- Abdul Hamid Mohammed Aldafis / Damascus -- Def Alsouk

281 -- -:

282 -- -: Abdulrahman Akkari / Homs-Khirbet figs

283 -- -- Abdulaziz Mahmoud Assaf / Hama-Misyaf-JubbRamlah

284 -- -: Abdel QaderParotja / Aleppo-guard Republican

285 -- -: Abdullah Ahmad Abu Aisha / Quneitra-Golan-camp Expats

286 -- -: Abdullah Barakat Almrei / Aleppo branch air

287 -- -: Abdullah Bilal / Idlib-Sgayn

288 -- -: Abdullah Yasser salmon / Tartous-Cadmus-Saadanh

289 -- -: Nasser Mohammed Al -- Saeed / Hasaka

290 -- -: Abdel Nour Ibrahim Peaceful / Daraa

291 -- -: Osman Suleiman Sasani / Damascus-Kafr Sousse

292 -- -: Adnan Jamal Hawks / Homs-Alsnkera

293 -- -: Adnan Fares Khoury / Homs-Kfram

294 -- -: loops Ahmed Sakr / Business Name-Reef

295 -- -: Azzam Mohammad Ayoub Hassan / Tartous-Zarkat

296 -- -: Essam Mohamed Issa / Tartous-Safita-accurate house of

297 -- -: Attia Hamad forgetfulness / Hasaka-Ncohg

298 -- -: AlaaBadr marrows / Aleppo-residents of Tartous

299 -- -: Alaa Abdul Razak falconer / Hama-queso

300 -- -: Alaa Abdullah Dawood / Business Name-protoplasm-towers

301 -- -: Alaa Aziz Ismail / Business Name-protoplasm-sari character

302 -- -: Alaa Mohammed Tahmaz / Homs-basement

303 -- -: Alaa Yasser Sakr / Lattakia -- Qardaha -- Nniti

304 -- -: Ali Al -- Masri / Republican Guard

305 -- -: Ali Ibrahim Hal M / Tartous-Banias -- mean

306 -: Ali Abu Ghabra / Tartous -- Banias -- Blouse

307 -- -: Ali Ahmed Al Ali / Homs -- Talkel

-- Baznaya 308 -- -: Ali Ahmed Ismandar / Lattakia -- Jblah -- Bissein

309 -- -: -aan sun

310 -- -- Ali Badi Hamada / Business Name-protoplasm-Germanic

311 -- -- Ali Haji Hammadi / Aleppo

312 -- -- Ali Dove / Hama-Misyaf-residents pISTON

313 -- -: Ali Saeed Boyth / Damascus-validity

314 -- -: Ali Salameh Salama / Hama -- Msaiaf -- Bira Inventory

315 -- -: Ali Salhab / Jamshuri guards

316 -- -: Ali Suleiman Musa / Lattakia -- Beit Yashout

317 -- -: Ali Samir Merhej / Tartous

-- Suhail Wassouf / Lattakia-Jabla-Gniri

319 -- -: Ali Abdullatif Safo / Tartous-Banias-Tiru

320 -- -: Ali IssamSaqour / Lattakia-Sar Casey

321 -- -- Ali AlaaEddin / State Security

322 -- -- Ali Fayez Al Mirza -- Hama -- HoratAmorin

323 -- -- Ali Fouad Shama / Tartous -- Banias -- Rural

324 -- -- Ali Kasser Al Qabawi -- Homs -- Qusair

-- -- Ali Kazemer / Homs -- Shiites Kafr Abd

326 -- -: Ali Mohsen Mohamed / Tartous -- Abu Afsa

327 -- -: Ali Mohamed Ahmed -- the outskirts / Lattakia -- Jibla -- Bordan

328 -- -: Ali Mohamed Assaad / Tartous

-- -- Ali Muhammad Mesto / Homs -- Shi'a Al Abbasia

330 -- -: Ali Mohamed Nasser / Tartous -- Safita -- Umm Hosh

331 -- -: Ali Mahmoud Khalil / Homs -- Reef

332 -- -: Ali Morshed Ayash / Hama-Masiaf-Bareen

333 -- -: Ali Mansur Khaddour / Homs -- basement

334 -- -: Ali NazihTurkiAkkari / Hama-Salhab

335 -- -: Ali Yasser Sultani / Lattakia-Qardaha

336 -- -: Ali Yahya Shahoud Al-Shawardi / Hama-Morc

337 -- -: Ali Yusuf / Lattakia -- Qardaha -- Kalmakho

338 -- -: Ali Yousef Assaad / Hama -- Wadi El Oyoun

339 -- -: Emad Ali Ali / Hama-el-Ghab

340 -- -- Imad Issa Naev Yousef / Homs-Khansa

341 -- -: Ammar Khalil Alsalhani / Damascus-validity

342 -- -: Ammar Ali Burini / Homs-hidden

343 -- -: Omar intruder / Deir Zour

344 -- -: Omar Rais / Business Name-Aoanh

345 -- -: Omar Ahmed Friday / Kenitra-Khan Arnaba

346 -- -: Omar Khaled Houry / Aleppo

347 -- -: Omar DerghamAwad / Guard Republican

348 -- -: Omar Samir intruder / Deir Zour

349 -- -: Imran Khalid Awwad / Damascus -- Zabadani

350 -- -: Anad Darwish Darwish / Homs-Sweiri

351 -- -: Anan Anwar Asad / Business Name-protoplasm-Hrahar

352 -- -- era AlgelohShalash / Damascus-cotton

353 -- -: Issa Hassan Dripati / Business Name-Qngerh

354 -- -: Issa wondrous / Hama-Misyaf-Jbesnah

355 -- -- : 358 -- -: Ghassanfar Fahad Shahin / Tartous -- Safita -- Kfriha

356 -- -: Ghareeb Al Mawly / Hama -- Salmiya

357 -- -: Ghassan Mustafa Rashid / Damascus -- Nabek

358 --

endosperm-R'ha

360 -- -: Ghyath Mohammed Melhem / Tartous-Sheikh Badr-Dlabh

361 -- -: Fadi Amin Younis / Homs-Gananat

362 -- -: Fadi Hanna Tohme / Damascus-Dwylah

363 -- -: FadiCisse' / intelligence air

364 -- -: -: -: -: -: -: -: -: FadiAwad al-

'Ali

366 -- -: Fadi Younis Mohammed / Hama-Masiaf -- SarayaHazour

367 -- -: Fida Hassan Zahlout / Lattakia -- Bassa

368 -- -: Firas Salah Salama / Hama -- Musayaf -- Tarmaguia

369 -- Carr

Lydia

370 -- -: Farhan AbboudShol / Business Name-protoplasm

371 -- -- Fahd Hassan Hassan / Hama-Misyaf-Dermama

372 -- -- Fahad Salah Zuayter / tenderness

373 -- -: Fawaz Mahmoud Aqraba / Homs-new Oriental

374 -- -- : Faisal Bassam Macaiduc / Hama-appointed chrome-jungle

375 -- -: the struggle of BadiAbdalbagi / endosperm

376 -- -- Kamal Abdullah Al Hammadi Attar / Homs-JouretShiah

377 -- -: Corporal Colomoitsev / Russia

378 -- -: Kokothkin LD / Russia

379 -- -: Loskov S.vi / Russia

380 -- -: Louay Zarif Driossi / Hama-p August-jungle

381 -- -- Mazen brave column / Hama-peaceful

382 -- -: Malik Bassam Nasr / Damascus-Otaiba

383 -- -: Maher Star / Hama-peaceful-Khunayfis

384 -- -: Maher Chreiba / Business Name-park

385 -- -- Maher Abdullah -- 38

-- -: -- Maher Merahj

/ Lattakia -- Jablah -- HarfMtour

388 -- -: Maher Masoud / Lattakia -- Jablah -- Btmana

389 -- -: Maher Musa al-Mahmoud / Quneitra-Golan-clan Al-Habul

390- -: Mamoun Mohammed Beqa'i / Damascus -- Wadi Bardeh

391 -- -: Majd al-Din al-Tahan / Damascus -- Nahr Aisha

392 -- -: Majd Nasser Yashouti / Tartous

-- : Mohsen Mahmoud Mohamed Ali / Aleppo

394 -- -: Mohsen Muhanna / Republican Guard

395 -- -: Mohammed Hamoud / Ham -ekremh

396 -- -: Mohammed Saleh / Guard Republican

397 -- -: Muhammad Alkabkulai / Business Name-protoplasm-Kfrdbel

398 -- -: Mohammed Ibrahim Ali / Hama-jungle-eye chrome

399 -- -: Mohamed Ahmed Sobh / Business Name-protoplasm-appointed Oriental

400 -- -: Mohamed Ahmed Silverline / Hama-peaceful

401 -- -: Mohamed Ahmed Mohamed / Tartous-Dreikish-Saginaw

402 -- -: Mohammad Asaad Ghosn / Damascus-Reef

403 -- -: Mohammad Bassam Rajab Osman / intelligence air

404 -- -: Mohammed Bakhri / Farka

405 -- -: Mohamed Chech / Aleppo

406 -- -: Mohammed Juma Al Rumaydeen / Aleppo -- inhabitants of Jibla

407 -- -: Mohammed Habib Hamdan / Lattakia -- Qardaha -- Nniti

408 -- -: Mohamed Habib Khadour / Tartous-Dreikish-Dairuti

409 -- Mohammed Hassan Al-Faqir / Damascus -- Herna

410 -- -: Mohammed Hassan Haj Hassan / Air Intelligence

411 -- -: Mohamed Hassan Gnidi / Homs -- Umm al-Dawali

412 -- -: Mohammad Hussein Al-Hamdan / Hama-Mahershor

413 -- -: Mohammad Hussein Al-Shayeb / Damascus-Otaiba

414 -- -: Mohammed Hamami / Tartous -- Banias

-- Mohammed Khalil Jeroda / Tartous-regiment fasteners

416 -- -: Mohammad Dawood / Homs-Alamadaba

417 -- -: Mohammed Ibrahim destroyed / Tartous-Dreikish

418 -- -: Mohamed Diab high / Damascus-kitten

419 -- -: Mohamed Rabie Barakat / Damascus Square

420 -- -: Mohammad Reza Mustafa Nasser Al -Shami / Damascus-Shiite neighborhood of the Secretary --

421 -- -: Mohammad Saleem Aloguana / Damascus-industrial zone

422 -- -: Mohammed Shaheen / Hama-peaceful

423 -- -: Mohammad Shamsi Bribery of / Aleppo

424 -- -: Mohammed Saleh Al -- Ahmad / air intelligence

425 -- -: Mohamed Sobhi Ali / endosperm-population offense Us

426 -- -: Mohammed Adel Yassin / Tartous-Sheikh Badr-Brachin

427 -- -: Mohammed Abdul Ghani / Business Name-protoplasm-Muthur

428 -- -: Mohammed Abdul Karim Mohammed / Business Name-protoplasm-Mrdasih

429 -- -: Mohamed Abdel -- MoneimAbdeen / Guard Republican

430 -- -: Mohammed Abdo Diab al -- Homsi / Damascus-Qazzaz

431 -- -: Mohamed Osman / Business Name-Qirdahh

432 -- -: Mohammad Aziz Haddad / Business Name-denied the right-Samndel

433 -- -: Muhammad Ali Rahma / Damascus-HeverFawqa

434 -- -: Mohammad Ali Suleiman / Homs-Zahraa

435 -- -: Mohammad Ali Mohammad Hasan Reza / Damascus-Shiite neighborhood Secretary

436 -- -: Muhammad Ali Mamdouh Hawwarnh / intelligence air

437 -- -: Mohamed Ammar pOTS / Damascus-Shiite Shaghour

438 -- -: Mohammed Malik Rahmoun / Lattakia -- Mazira

-- Ruwaima 439 -- -: Mohammed Mahmoud al-Kurdi / h Sucking -- Tlalk -- or two

434 -- -: Mohamed Mahmoud Oghli / Tartous -- Safita -- Metras

441 -- -: Mohamed Mustafa Houri / Damascus -- Qazzaz

442 -- -: Mohammed Mahdi Othman / Damascus -- Beit Tima

443

-- Mohamed Nabil Diop / Hama-jungle-Salhab

445 -- -: Mohamed Naguib Omran / Tartous-Sheikh Badr-Alno.h

446 -- -: Muhammad Nazar Novell / Business Name-protoplasm-towers

447 -- -: Mohamed Noman Darwish / Tartous-Reef

448 -- -- Mohammad gull Shahin / Hama-peaceful-Jduah

449 -- -: Mohammed Nouri Al -- Junaid / Brigade Baqir

450 -- -: Mohammad Nouri Mohammed / Homs-Al-Shinyah

451 -- -: Mohammed Wissam Zakaria / Damascus-Baramkeh

452 -- -: Mohammad Waseem Horda / Hama-Morak

453 -- -: Muhammad Yasser Al-Khatib / Palestine

454 -- -: Mohammed Yasser Battikh / Lattakia-intelligence Air

455 -- -: Muhammad Yahya Al-Saheb / Damascus-Qatna

456 -- -: Mahmoud Al-Khalaf Dahrouj -- Al Bustan Association

457 -- -: Mahmoud Bin Fahad Al-Alajati / Damascus -- Field

458 -- -: Mahmoud TayseerZaarour / Tartous -- Rural

459 / Lattakia -DayatourDamsrkhu

460 -- -: Mahmoud Saleh Abu Al-Hawa / Damascus -- Kafr Sousse

461 -- -: Mahmoud Salah Soldiers / Tartous -- Khirbat Al-Hamam-Bazir

462 -- -: Mahmoud Abdel Aziz Aboud / Lattakia -- Jabla -- Dalia

463 Ali Mohammed / Tartous-Banias-keen

464 -- -: Mahmoud Ghazi Ekhalo / h

sucking cornea-

465 -- -: Fayez Mahmoud Suleiman / Idlib-Marhamshh

466 -- -: Mahmoud Fahd rig / Damascus

467 -- -: Mahmoud Mohammed Barber / Hamah- Misyaf-Baarin

468 -- -: Mahmoud Mohamed Hamou / Republican Guard

469 -- -: Mourad Shri Daraa-Reef

470 -- -: Transmitter guide Ibrahim / endosperm-image

471 -- -: Mari Ali Hamidi / tenderness

472 -- -: slender Habib Abboud / Homs-oak forest ,

473 -- -: Marwan Khaddara / Damascus-Rural

474 -- -: Mustafa Saleh / Damascus -mekhem.s.senb

475 -- -- Fayez Mustafa Murad / Damascus-Yafour

476 -- -- Matar Ahmed , Secretary / Homs-Furqlus

477 -- -: Moataz Kamal Munther / endosperm

478 -- -: Ali Mekdad / Damascus meze 86

479 -- -: Mamdouh Haytham Abul-Laban / Hama-Reef

480 -- -: Munther Ali Hamouda / Lattakia -- Qirdaha

481 -- -: Mehran Muhammad Hamisho / Lattakia -- DaaturDamsrkhu

482 -- -: Muhannad Hasan Al -- Issa / Homs -- Zahra

483 --

Military intelligence 484 -- -: -...هندعزيز-سن / Lattakia-Fakhoura-Terme

485 -- -: -...هندعلي-سن / Tartous- A row

488 -- -: -...هند-...--...ودعز

العدين / د-...شق -- Solidarity 487 -- -: -...هند-...نصورسلي-... / لا-degreesقية

-- داثور 488 -- -: -...هيب-...--...ودعبدالعزيزيوسف / --...اة--...سياف-دوير Sheikhs

489 Contact Us Archive Top All times are GMT +4.

490 -- -: Mireniukov in / Russia

491 -- -: Milad Adnan Khalil / Tartous-Dreikish-Mamoura

492 -- -: Nader Faisal Al-Qanabani / Swaida

493 -- -: Nasser Darwish / Damascus-Otaiba

494 / Hama-Misyaf-KafrKamra

495 -- -: Nizar Abdul Rahman Greens / Hama-peaceful-Alshahyb

496 -- -: honest Hisham Sorour / Homs-fortress

497 -- -: NasibKamel al -- Saadi / endosperm-residents Jaramana

498 -- -: Naseem Adnan Awad / Homs-Shin-Jablaya

499 -- -: Nassim Ali Sulaiman / Tartous-Safit A-Bchbat

500 -- -: Naseem dozy / Tartous-Cadmus

501 -- -: Naseem star Alabdo / Damascus

502 -- -- Nashwan Mohammed oil / Business Name-Video

503 -- -: Nidal Ahmed Sheikh Hussein Mana / Hasaka

504 -- -: Nidal Ahmed Indian / Damascus

-- 505 -- -: Noor Adel Khel / Suweida -- Residents of Jarmana 508 -- -: Hani Ibrahim Salloum /

Hama -- 505 -- -- Nader Mohammed Nader / Lattakia -- Nahr al-Bared -- الغاب 509 -- -: هانيطالبجعفر / --...اة--...صياف-بارين 510 -- -:: هيث-...-...--...دالريني / Tartous-Reef 511 Contact Us Archive Top All times are GMT +3. 513 -- -: Waseem Ibrahim Diop / Lattakia -- Kursana 514 -: -- Waseem Ahmed Al-Marai / Homs-Shinniyah

515 -- -: handsome life peaceful / Dara

516 -- -: Wasim Mohammad Yousuf / Hama-Misyaf-Chmish

517 -- -: handsome Nawras Ibrahim / Hama-Misyaf-Baarin

518 -- -: handsome WafiqZfor / Homs-Fahil

519 -- -: -- 52 -- -- -: William Khadr, Hama-Masayaf-Bareen 522 -- -: Waleed Mohammed Hijazi / Damascus -- Baghdad Street 522

-- -: Waleed SulaimanQandouha / Qahtani 520 -- Barakat / Hama-Misyaf-Sighata 524 -- -: William Essam Khader / Tartous-Banias-Tnita 525 -- -: William Ali / Hama-Misyaf-guarded 526 -- -: Yasser Hussein Kablawi / Damascus-airport road 527 -- -: Yasser Zeravih / 525 -- -: -- Yasser Mohammed Al-Qasim / Homs -- Hamarat 529 -- -: Yaseen BahgatTohma / Republican Guard

530 -- -: Yamen RajehAscol / Intelligence air

531 -- -: Yahya Adel Ghayad / Damascus-Beit Tima

532 -- -: Yahya Mohammed Yusuf / Regiment Hadi

533 -- -: Weighing Mehrez / Guard Republican

534 -- -- weighing Nasser Kurd / Homs -ekremh-Valley gold

535 -- -- expresses Fahd 's sons / Hama-Misyaf-Taonh

536 -- -: Youssef Habib Ibrahim / Business Name-protoplasm-body

537 -- -: Yusuf Khirfan / Hama

538 -- -: Youssef Suleiman Barakat / Business Name-Qirdahh -ruizh

539 -- -: Youssef EssamDahrooj / Damascus-River Aisha

540 -- -: Youssef Mahmoud public / Business Name-protoplasm-Zama

541 -- -: Yusuf HashimAbboud / Business Name-protoplasm-Pettmana

542 -- -: Yehoshua lion Shaaban / to Azqah- Jiblah-Zuhairat

543 -- -: YusehNazihHarfoush / Homs-Al-Sayid

544 -- -: Younis Al-Abdullah / Aleppo

545 -- -- Younis Mohammed Al-Khalil / Hama-El-Ghab-Asilah

*Statistical data from 1-1-2018 until 15-3-2018, by Mona Yocef

*

- Advertisement -

Mark Taliano is a Research Associate of the Centre for Research on Globalization (CRG) and the author of Voices from Syria, Global Research Publishers, 2017.

Notes

[1] AlWatan Online. "HIJJ: 35 THOUSAND VICTIMS OF THE SHELLS OF MILITANTS DURING THE CRISIS IN DAMASCUS AND ALEPPO AND HOMS AND LATTAKIA." (Source) Accessed 21 March, 2018.

Next Page 1 | 2 | 3