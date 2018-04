- Advertisement -

O ihr Zärtlichen, tretet zuweilen

in den Atem, der euch nicht meint,

laßt ihn an eueren Wangen sich teilen,

hinter euch zittert er, wieder vereint. O ihr Seligen, o ihr Heilen,

die ihr der Anfang der Herzen scheint.

Bogen der Pfeile und Ziele von Pfeilen,

ewiger glänzt euer Lächeln verweint. Furchtet euch nicht zu leiden, die Schwere,

gebt sie zuruck an der Erde Gewicht;

schwer sind die Berge, schwer sind die Meere. Selbst die als Kinder ihr pflanztet, die Bäume,

wurden zu schwer längst ; ihr truget sie nicht.

Aber die Lufte ... aber die Räume ...



-- Rainer Maria Rilke



Fear not the pain. Let its weight fall back

into the earth;

for heavy are the mountains, heavy the seas.

The trees you planted in childhood have grown

too heavy. You cannot bring them along.

Give yourselves to the air, to what you cannot hold.

-- Rainer Maria Rilke, tr Anita Barrows and Joanna Macy